Росія атакувала 35 "Шахедами": 27 збили, 6 зникли, 2 полетіли в сторону окупованої Донеччини і РФ

У ніч на 3 вересня росіяни завдали удару по Україні 3 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 35 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136"; 27 ворожих дронів вдалося збити, 6 були локаційно втрачені та 2 полетіли у сторону Росії і окупованої Донеччини.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 6 – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще 2 ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області РФта окупованої Донеччини".

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Деталі: Повідомляється, що росіяни атакували з території тимчасово окупованого Криму та з Курської області РФ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.