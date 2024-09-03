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На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа: евакуювали село, гасять 275 рятувальників

Ірина БалачукВівторок, 3 вересня 2024, 09:03
На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа: евакуювали село, гасять 275 рятувальників
Фото ілюстративне з Facebook ДСНС

Влада Харківщини евакуювала мешканців села Студенок через масштабну лісову пожежу в Оскільській громаді Ізюмського району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами голови ОВА, пожежа спалахнула увечері 2 вересня. Горять лісові насадження на площі біля 1200 га, вогонь розповсюдився на село Студенок, через це вирішили евакуювати жителів.  

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Синєгубов додав, що влада вивезла близько 200 осіб. Частина людей виїхали власним транспортом.  

Станом на ранок 3 вересня до ліквідації загорання залучили додаткові сили ДСНС з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Загалом 77 одиниць техніки 275 рятувальників.

За словами Синєгубова, внаслідок пожежі постраждали дві людини: місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вони отримують медичну допомогу.

Ліквідація загорання триває.

Харківська областьпожежаевакуація
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