На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа: евакуювали село, гасять 275 рятувальників

Влада Харківщини евакуювала мешканців села Студенок через масштабну лісову пожежу в Оскільській громаді Ізюмського району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами голови ОВА, пожежа спалахнула увечері 2 вересня. Горять лісові насадження на площі біля 1200 га, вогонь розповсюдився на село Студенок, через це вирішили евакуювати жителів.

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Синєгубов додав, що влада вивезла близько 200 осіб. Частина людей виїхали власним транспортом.

Станом на ранок 3 вересня до ліквідації загорання залучили додаткові сили ДСНС з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Загалом 77 одиниць техніки 275 рятувальників.

За словами Синєгубова, внаслідок пожежі постраждали дві людини: місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вони отримують медичну допомогу.



Ліквідація загорання триває.