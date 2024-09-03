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Росіяни під ранок обстріляли Херсон: медики борються за життя дитини

Ірина БалачукВівторок, 3 вересня 2024, 09:31
Росіяни під ранок обстріляли Херсон: медики борються за життя дитини
Скриншот з відео

Російські окупанти під ранок 3 вересня обстріляли житлові будинки у Херсоні, у результаті чого важкі поранення дістала 14-річна дівчинка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook

Пряма мова голови ОВА: "Близько четвертої ранку російська армія атакувала житлову забудову у Херсоні. 

Внаслідок "прильоту" по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчина".

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Деталі: За його словами, у підлітки діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги.

"Дитина дотепер перебуває в операційній. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя", – підсумував Прокудін.

Херсонвійнадіти
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