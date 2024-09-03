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Німецька "подруга Путіна" обурилась на слова, що вона отримує гроші за антиукраїнську позицію

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 3 вересня 2024, 09:32
Німецька подруга Путіна обурилась на слова, що вона отримує гроші за антиукраїнську позицію

Сара Вагенкнехт, співзасновниця "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW) звинуватила міністра економіки Роберта Хабека (Зелені) в "нахабній брехні".

Джерело: "Європейська правда", Welt

Деталі: Вагенкнехт заявила, що заяви Габека про те, що BSW, як і "Альтернатива для Німеччини", приймає плату за свою позицію щодо війни в Україні, були "обурливими і безглуздими".

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Вона навіть розглядає питання про судовий позов проти Габека.

Лідерка BSW пояснила, що заяви Габека можна "в кращому випадку виправдати тим, що "зелені" перебувають у занепаді". Зелені погано показали себе на земельних виборах, отримавши 5,1% голосів у Саксонії і лише 3,2% у Тюрингії.

Щодо звинувачень Габека, Вагенкнехт порекомендувала віцеканцлеру "подивитися на себе". Вона мала на увазі канали фінансування його партії. Наприклад, за словами Вагенкнехт, збройові компанії на державному рівні зараз роблять пожертви "Зеленим".

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Партія Вагенкнехт, яка була заснована лише в січні, посіла третє місце на земельних виборах з двозначними результатами (11,8% у Тюрингії та 15,8% у Саксонії). Вона "очікує", що головні кандидати від ХДС в обох землях, Маріо Фойгт і Міхаель Кречмер, "звичайно, також матимуть зі мною розмову".

Вагенкнехт бачить спільні точки дотику з можливим партнером по коаліції ХДС у таких сферах, як освіта та внутрішня безпека.

Водночас Вагенкнехт повторив вимогу, щоб уряди земель позиціонували себе як такі, що виступають за зміну курсу щодо поставок зброї в Україну і проти розміщення американських озброєнь середньої дальності в Німеччині. "Йдеться про те, щоб уряди земель зайняли певну позицію", – сказала Вагенкнехт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що коаліція між його Християнсько-демократичним союзом, Соціал-демократичною партією та "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW) можлива після місцевих виборів.

Читайте більше про важливі вибори в східних німецьких землях, які можуть мати наслідки для України

НімеччинаУкраїнаПутін
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