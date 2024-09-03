У Києві погіршилась якість повітря: горять торф'яники

Якість повітря тимчасово погіршилась у Києві через горіння торф′яників у Броварському районі.

Джерело: КМДА у Telegram, ДСНС

Дослівно: "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема – горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини".

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Деталі: Повідомляється, що також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

Киянам рекомендували у випадку появи задимленості зачинити вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Оновлено. У ДСНС згодом повідомили, що у Броварському районі виявили 3 осередка загорання торфу. Наразі триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками.

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До ліквідації пожежі задіяно 75 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки.