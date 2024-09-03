У Києві погіршилась якість повітря: горять торф'яники
Якість повітря тимчасово погіршилась у Києві через горіння торф′яників у Броварському районі.
Джерело: КМДА у Telegram, ДСНС
Дослівно: "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема – горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини".
Деталі: Повідомляється, що також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.
Киянам рекомендували у випадку появи задимленості зачинити вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.
Оновлено. У ДСНС згодом повідомили, що у Броварському районі виявили 3 осередка загорання торфу. Наразі триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками.
До ліквідації пожежі задіяно 75 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки.