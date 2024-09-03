Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

У Києві погіршилась якість повітря: горять торф'яники

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 вересня 2024, 12:44
У Києві погіршилась якість повітря: горять торф'яники
Фото: ДСНС

Якість повітря тимчасово погіршилась у Києві через горіння торф′яників у Броварському районі.

Джерело: КМДА у Telegram, ДСНС

Дослівно: "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема – горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

 

Киянам рекомендували у випадку появи задимленості зачинити вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

 

Оновлено. У ДСНС згодом повідомили, що у Броварському районі виявили 3 осередка загорання торфу. Наразі триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками.

ВІДЕО ДНЯ

До ліквідації пожежі задіяно 75 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки.

Київекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Київ
У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
У Києві та області оголошували повітряну тривогу
У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: