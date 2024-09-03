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Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у Росії його історичні землі

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 вересня 2024, 11:18
Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у Росії його історичні землі
Лай Цинде, фото: Getty Images

Президент Тайваню Лай Цинде заявив, що якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то КНР також має повернути землі, які були передані Росії у 19-сторіччі.

Джерело: Reuters

Деталі: Очільник Тайваню в інтерв′ю місцевому телеканалу нагадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході Росії, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.

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Пряма мова: "Якщо йдеться про територіальну цілісність, чому тоді не повернути землі, окуповані Росією відповідно до Айгунського договору? Росія ж зараз дуже ослаблена, чи не так?".

Більше деталей: За словами президента Тайваню, "намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить якась одна людина або політична партія на Тайвані".

"Айгунський договір, підписаний за часів Цін, - ви можете попросити Росію (повернути землю), але ви цього не робите. Тож очевидно, що вони не хочуть вторгатися на Тайвань з територіальних причин", - зазначив він.

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Довідково: Айгунський договір було підписано між імперією Цин, під контролем якої перебувала більша частина території сучасного Китаю, і Російською імперією 1858 року. Він встановлював російсько-китайський кордон по річці Амур, тим самим передаючи Росії великі землі на північ від неї. У 1860-му був підписаний Пекінський договір, за яким до Росії відійшла територія нинішнього Приморського краю.

ТайваньКитайРосія
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