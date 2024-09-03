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Президентські вибори в США: Гарріс випереджає Трампа серед жінок

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 3 вересня 2024, 11:29
Президентські вибори в США: Гарріс випереджає Трампа серед жінок
Камала Гарріс, фото: Getty Images

За результатами низки опитувань, американська віцепрезидентка Камала Гарріс збільшила розрив з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом серед жінок, а це може стати ключовим фактором на майбутніх виборах.

Джерело: видання The Hill із посиланням на результати низки опитувань, передає "Європейська правда"

Деталі: За результатами опитування ABC News/Ipsos, Гарріс випередила Трампа серед жінок з відривом у 54% до 41%, натомість республіканець випередив віцепрезидентку з результатом 51% проти 46% серед чоловіків.

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Журналісти зауважили, що перед Національним з'їздом Демократичної партії минулого місяця Гарріс випереджала Трампа на 6% серед цієї демографічної групи.

Серед дорослих та зареєстрованих виборців Гарріс випередила Трампа зі співвідношенням 50% до 46%, а серед потенційних виборців Гарріс випередила Трампа з результатом 52% до 46%. За індексом опитувань The Hill і Decision Desk HQ, Гарріс випереджає Трампа на 4,1 пункту по всій країні.

Водночасза результатами нового опитування, після з'їзду Демократичної партії Гарріс не побачила значного зростання загальної підтримки, хоча і зберегла незначну перевагу над Трампом у загальнонаціональному рейтингу.

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За словами соціологів, гендерний розрив між Гарріс і Трампом зменшився порівняно з останніми виборами. Починаючи з 1996 року цей розрив, як правило, становив близько 19% за результатами екзитполів.

Нагадаємо:

  • 30 серпня повідомлялося, що Гарріс лідирує чи йде поруч із Трампом у кожному із семи ключових штатів, які, як вважається, вирішуватимуть долю виборів.
  • Як відомо, Гарріс на з’їзді демократів 19-22 серпня символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента США.
  • Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.

Читайте також про те, як змінюється кампанія опонента Гарріс Дональда Трампа і які помилки він робить: Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США

СШАвибориТрамп
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