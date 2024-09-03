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У Польщі відповіли, чому не арештували українця, підозрюваного у вибухах на "Північних потоках"

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоВівторок, 3 вересня 2024, 12:06
У Польщі відповіли, чому не арештували українця, підозрюваного у вибухах на Північних потоках
Адам Боднар. фото із соцмережі Х

Міністр юстиції Польщі, генеральний прокурор Адам Боднар заявив, що Польща не могла виконати європейський ордер на арешт громадянина України, підозрюваного у диверсійних діях щодо газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", оскільки він не перебував на польській території.

Джерело: Боднар в ефірі Radio Zet, цитує "Європейська правда"

Деталі: Наприкінці серпня 2024 року німецьке видання Spiegel повідомило, що громадянин України, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", втік із Польщі на українському дипломатичному автомобілі й раніше безперешкодно проїхав через територію Німеччини.

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У Берліні переконані, що влада Варшави попередила розшукуваного, повідомляють німецькі ЗМІ.

"Німецький уряд...розлючений на Варшаву", – пише тижневик, додаючи, що люди, пов'язані з німецькими службами безпеки, кажуть, що вони "не забудуть полякам цього".

У перший тиждень червня німецький суд видав ордер на арешт українця, і він був негайно внесений до німецької бази даних розшукуваних осіб. 21 червня Німеччина направила до Польщі європейський ордер на арешт, але заплановане затримання в Польщі не відбулося.

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В ефірі Radio Zet міністра юстиції запитали, чи правда, що Польща відмовилася передати Німеччині українського водолаза, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".

Боднар відповів, що "місцеперебування цієї особи на території Республіки не встановлено".

Пряма мова Боднара: "З боку німецьких служб були вжиті заходи, однак ці заходи не могли бути реалізовані у зв'язку з тим, що цього пана не було на польській території", – додав він.

Що передувало: 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.

ПольщаПівнічний потік-2Німеччина
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