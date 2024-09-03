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Росія вдарила балістикою по інституту в Полтаві: під завалами багато людей

Валентина РоманенкоВівторок, 3 вересня 2024, 14:17
Росія вдарила балістикою по інституту в Полтаві: під завалами багато людей
фото видання "Полтавщина"

Російський агресор 3 вересня завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними, понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні - поранено, люди ще є під завалами.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно МОУ: "За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища".

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Деталі: За даними МОУ, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів.

Вказано, що наразі рятувальники продовжують роботу.

Дослівно: "Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців.

Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими".

Оновлено: Президент Володимир Зеленський зазначає, що влучання було по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється про більш ніж 180 поранених і багатьох загиблих. Станом на цей час (14.20 -ред.) відомо про 41 загиблого.

Полтаваракетний удар
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