Зеленський: У результаті удару по Полтаві загинула 41 людина

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар балістикою російських військ по Полтаві 3 вересня, та повідомив, що станом на зараз загинула 41 людина.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені".

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Деталі: За його словами, також є загиблі - станом на цей час відомо про 41 загиблого. Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким.

Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

"Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", - зазначив президент.