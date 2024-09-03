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Румунія остаточно схвалила передачу Україні Patriot

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 3 вересня 2024, 16:55
Румунія остаточно схвалила передачу Україні Patriot
ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: Getty Images

Нижня палата парламенту Румунії, Палата депутатів, у вівторок, 3 вересня, схвалила законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Після того, як законопроєкт про передання Україні системи Patriot схвалили обидві палати парламенту Румунії, його має підписати президент Клаус Йоганніс, аби він набув чинності.

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Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні. Минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.

У схваленому парламентом законопроєкті йдеться про те, що заміна системи Patriot від США не повинна коштувати більше, ніж за неї раніше заплатила Румунія, і що витрати будуть покриті з "іноземних джерел, що не підлягають поверненню".

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.

ППОРумуніяУкраїна
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