Норвегія дасть €48 млн на дрони та ППО для України

Норвегія виділяє 570 мільйонів норвезьких крон (48,3 мільйона євро) у Міжнародний фонд для України на закупівлю БПЛА та засобів протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення норвезького уряду

Деталі: Внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

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"Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", – прокоментував міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

Раніше Норвегія вже зробила внесок у закупівлю засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.

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У липні країни IFU підписали угоду про закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нещодавно стало відомо, що норвезька збройова компанія Nammo передасть Україні ліцензію на виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.