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Прокуратура: Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині

Тетяна ОлійникВівторок, 3 вересня 2024, 20:40
Прокуратура: Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині
Російські окупанти. Фото - Getty Images

Російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку, у прокуратурі перевіряють інформацію.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "3 вересня 2024 року в Тelegram-каналі опублікували інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками збройних сил РФ українських військовослужбовців.

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У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються".

Деталі: Правоохоронці повідомили, що проводять низку слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин події.

прокуратуравійнаполонені
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