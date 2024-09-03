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У Німеччині звинувачують подружжя у вбивстві двох українок і викраденні немовляти

Марія Ємець, Тетяна ОлійникВівторок, 3 вересня 2024, 21:15
У Німеччині звинувачують подружжя у вбивстві двох українок і викраденні немовляти
Ілюстративне фото - Getty Images

Німецька прокуратура звинувачує чоловіка та дружину у вбивстві молодої українки з тимчасовим захистом та її матері задля викрадення немовляти. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на FAZ

Деталі: Прокуратура Мангейма висунула звинувачення подружжю з Німеччини. За версією звинувачення, вони спланували і реалізували вбивство 27-річної українки, яка щойно народила дитину, та її старшої матері, щоб забрати дитину собі.

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Звинувачені – 44-річна жінка і 43-річний чоловік. Їхнє громадянство не розкривають, проте у давніших повідомленнях були згадки, що підозрювані – росіянка і німець. Мотивами злочину вважають нереалізоване бажання пари мати дітей. 

Згідно зі звинуваченням, злочин готували з весни 2023 року. План полягав у тому, щоб викрасти новонароджену дитину і видавати її за власну.

У січні 2024 року жінка через Telegram-канал для допомоги українцям з тимчасовим захистом у Німеччині сконтактувала з 27-річною українкою, яка на той час готувалась до пологів. Коли в лютому дитина народилася, змовники вирішили вбити матір і бабусю. Вони підсипали обом седативний препарат у ресторані 6 березня, а коли старшій жінці почало ставати зле, під цим приводом посадили їх у машину, щоб "повезти у лікарню". 

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За версією слідства, далі чоловік вбив 51-річну бабусю новонародженої на березі озера ударами по голові та вкинув тіло у воду, а після того в іншому місці так само розправився з 27-річною жінкою і підпалив тіло. Після того вони з викраденою дівчинкою поїхали до себе додому.

Обох звинувачують у скоєному спільно вбивстві у двох випадках і у викраденні неповнолітньої дитини. 

Нагадаємо, тіло українки знайшли на березі Рейну за кілька днів після того, як родина зникла з притулку для біженців, де вони проживали, а згодом виявили тіло матері. Новонароджену дівчинку знайшли неушкодженою

У червні викликало резонанс вбивство 9-річної українки Валерії у Дебельні.

Німеччинавбивствобіженці
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