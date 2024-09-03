Зеленський: Осінь буде надзвичайно важливою і ми маємо посилити деякі напрямки в уряді

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про звільнення міністрів з посад 3 вересня повідомив, що Україна має посилити деякі напрямки в уряді.

Джерело: звернення Зеленського 3 вересня

Пряма мова: "Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні – усім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики".

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Деталі: Зокрема глава держави заявив, що треба більше взаємодії між центральною владою та громадами. Особливо у час підготовки до зимового сезону.

Також Україні треба посилити результати в оборонному виробництві, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості, – заявив Зеленський.

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Пряма мова: "Третє – маємо значно посилити нашу роботу з НАТО; для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте – Євросоюз, реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п’яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами".