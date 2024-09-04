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Генштаб: Окупанти почали активно атакувати на ще одному напрямку

Олена ІвашківСереда, 4 вересня 2024, 00:12
Генштаб: Окупанти почали активно атакувати на ще одному напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському  напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.00 3 вересня

Дослівно: "На даний час відбулося 193 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів трьома ракетами, 62 авіаудари, скинувши при цьому 81 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 555 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове і Мале Веселе.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Глушківка і Берестове підрозділи Сил оборони відбили сім штурмів. Триває боєзіткнення у районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 27 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Греківки, Невського і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень - шість, дев’ять та п’ять відповідно.

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Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського, Іванодар’ївки та Спірного на Сіверському напрямку. Отримав жорстку відсіч і відійшов.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля в районі Часового Яру, а по одній атаці провів у районах Андріївки і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти 14 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, і Торецька,  12 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають у районі Нью-Йорка.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 60 разів атакував наші позиції. Переважна більшість боєзіткнень відбулася в районах Новогродівки і Михайлівки. Дванадцять боїв досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 155 військовослужбовців вбитими та 220 - пораненими. Знищено шість автомобілів та один МТ-ЛБ. Також українські захисники завдали значних пошкоджень шістьом артсистемам, трьом автомобілям, одній бронемашині  та танку.

На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні - на цей час доби зафіксовано 46 ворожих атак. Три з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки. Окупанти застосовують бронетехніку – знищено десять БМП, один БТР, три мотоцикла та пошкоджено танк.

На Времівському напрямку сьогодні агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зупинено шість атак російських загарбників неподалік Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи провели п’ять безуспішних спроб прорватись в острівну зону.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Генштабвійна
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