Російські "Шахеди" цієї ночі долетіли на Львівщину
Пізно ввечері 3 вересня російські військові запустили ударні дрони "Шахед" через Сумську та Полтавську області. Близько 4.00 безпілотники долетіли до Львівської області.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Згодом безпілотники перемістились у Чернігівську область і рухалися курсом на захід.
На Сумщині БПЛА летіли у південно-західному напрямку.
Дослівно: 1.15 "Чернігів - ударний БпЛА у напрямку міста!"
1.31 "Рух ударних БпЛА:
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
- БпЛА на Сумщині.
- БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини. "
1.38 "БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину!"
2.05 "Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на півночі Київщини у західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
- БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
- БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку".
2.46 "Київ - ударний БпЛА у напрямку міста!"
2.56 "Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на Житомирщині курсом на захід.
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
- БпЛА на Сумщині постійно змінюють курс.
- БпЛА на Полтавщині, курс північно-західний".
3.19 "БпЛА з Житомирщини курсом на Хмельниччину та Рівненщину".
3.32 "Рух ударних БпЛА:
- БпЛА з Рівненщини курсом на Волинь.
- БпЛА на Хмельниччині курсом на захід.
- БпЛА на півночі Житомирщині курсом на Рівненщину.
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- БпЛА на Сумщині та Чернігівщині постійно змінюють курс".
3.39 "Львівщина - загроза ударних БпЛА!"
4.46 "Львів - ударний БпЛА у напрямку міста!"
5.13 "Львів - другий ударний БпЛА у напрямку міста!"