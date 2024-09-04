Російські "Шахеди" цієї ночі долетіли на Львівщину

Пізно ввечері 3 вересня російські військові запустили ударні дрони "Шахед" через Сумську та Полтавську області. Близько 4.00 безпілотники долетіли до Львівської області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Згодом безпілотники перемістились у Чернігівську область і рухалися курсом на захід.

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На Сумщині БПЛА летіли у південно-західному напрямку.

Дослівно: 1.15 "Чернігів - ударний БпЛА у напрямку міста!"

1.31 "Рух ударних БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний.

БпЛА на Сумщині.

БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини. "

1.38 "БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину!"

Мапа alerts.in.ua

2.05 "Рух ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Київщини у західному напрямку.

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.

БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку".

2.46 "Київ - ударний БпЛА у напрямку міста!"

2.56 "Рух ударних БпЛА:

БпЛА на Житомирщині курсом на захід.

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.

БпЛА на Сумщині постійно змінюють курс.

БпЛА на Полтавщині, курс північно-західний".

Мапа alerts.in.ua

3.19 "БпЛА з Житомирщини курсом на Хмельниччину та Рівненщину".

3.32 "Рух ударних БпЛА:

БпЛА з Рівненщини курсом на Волинь.

БпЛА на Хмельниччині курсом на захід.

БпЛА на півночі Житомирщині курсом на Рівненщину.

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

БпЛА на Сумщині та Чернігівщині постійно змінюють курс".

Мапа alerts.in.ua

3.39 "Львівщина - загроза ударних БпЛА!"

4.46 "Львів - ударний БпЛА у напрямку міста!"

5.13 "Львів - другий ударний БпЛА у напрямку міста!"