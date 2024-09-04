Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Російські "Шахеди" цієї ночі долетіли на Львівщину

Олена ІвашківСереда, 4 вересня 2024, 00:41
Російські Шахеди цієї ночі долетіли на Львівщину
фото: Getty Images

Пізно ввечері 3 вересня російські військові запустили ударні дрони "Шахед" через Сумську та Полтавську області. Близько 4.00 безпілотники долетіли до Львівської області.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Згодом безпілотники перемістились у Чернігівську область і рухалися курсом на захід.

Реклама:
 

На Сумщині БПЛА летіли у південно-західному напрямку.

Дослівно: 1.15 "Чернігів - ударний БпЛА у напрямку міста!"

1.31 "Рух ударних БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини. "

1.38 "БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину!"

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

2.05 "Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на півночі Київщини у західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину.
  • БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку".

2.46 "Київ - ударний БпЛА у напрямку міста!"

2.56 "Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на Житомирщині курсом на захід.
  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
  • БпЛА на Сумщині постійно змінюють курс.
  • БпЛА на Полтавщині, курс північно-західний".
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

3.19 "БпЛА з Житомирщини курсом на Хмельниччину та Рівненщину".

3.32 "Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА з Рівненщини курсом на Волинь.
  • БпЛА на Хмельниччині курсом на захід.
  • БпЛА на півночі Житомирщині курсом на Рівненщину.
  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
  • БпЛА на Сумщині та Чернігівщині постійно змінюють курс".
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

3.39 "Львівщина - загроза ударних БпЛА!"

4.46 "Львів - ударний БпЛА у напрямку міста!"

5.13 "Львів - другий ударний БпЛА у напрямку міста!"

Шахедповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Шахед
ЗМІ: У Києві та Сумах пролунали вибухи
Польща вирішила поки не припиняти пошуки ймовірного "Шахеда", що залетів 26 серпня
Росія атакувала 35 "Шахедами": 27 збили, 6 зникли, 2 полетіли в сторону окупованої Донеччини і РФ
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: