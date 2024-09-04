У Києві оголошена тривога, в області ППО працювала по безпілотниках
Середа, 4 вересня 2024, 02:31
У ніч на 4 вересня у Києві була оголошена повітряна тривога: в області зафіксовано БпЛА, по них працюють сили ППО.
Джерело: Київська ОВА у Telegram, КМДА
Деталі: Обласна влада попросила мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
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Також потрібно дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Доповнено: О 2.46 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА у напрямку Києва, в місті оголошена повітряна тривога.