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ISW: Путін вважає, що Росія зможе повільно поглинути Україну 

Олена ІвашківСереда, 4 вересня 2024, 05:57
ISW: Путін вважає, що Росія зможе повільно поглинути Україну 
мапа: ISW

Очільник Росії Володимир Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики вважають, що хоча українська операція в Курській області, схоже, має вплив на російських військових на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення очільника Росії Володимира Путіна.

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За оцінками ISW, Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що Росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.

Ці оцінки роблять Путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.

Ключові висновки ISW за 3 вересня:

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  • Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та військовому навчальному закладу в Полтаві двома балістичними ракетами "Іскандер-М", вбивши і поранивши значну кількість людей.
  • Більш широкий вплив українського вторгнення в Курську область на війну і будь-яке передбачуване дипломатичне вирішення війни поки що не зрозуміле, і оцінка цього впливу є передчасною.
  • Спроби оцінити вплив українського вторгнення на цьому передчасному етапі, швидше за все, призведуть до часткових і неточних висновків щодо здатності України змінити траєкторію конфлікту і готовності Кремля до мирних переговорів на прийнятних умовах.
  • Агентство Reuters повідомило, що США розглядають можливість надати Україні ракети великої дальності класу "земля-повітря" (JASSM), але Україна не отримає ці ракети протягом декількох місяців.
  • Очільник Росії Володимир Путін завершив свій візит до Монголії підписанням угод, які зміцнюють двосторонні економічні зв'язки та тристоронні енергетичні відносини між Росією, Монголією та Китайською Народною Республікою (КНР).
  • Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса і Президент Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін опублікували спільну заяву, в якій високо оцінили зусилля один одного у вирішенні проблеми війни в Україні.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Торецька і Покровська та на південний захід від Донецька.
  • Російська окупаційна влада продовжує рекламувати російську військову службу серед цивільного населення в окупованій Україні.

РосіяПутін
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