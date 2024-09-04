ISW: Путін вважає, що Росія зможе повільно поглинути Україну
Середа, 4 вересня 2024, 05:57
Очільник Росії Володимир Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Військові аналітики вважають, що хоча українська операція в Курській області, схоже, має вплив на російських військових на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення очільника Росії Володимира Путіна.
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За оцінками ISW, Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що Росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.
Ці оцінки роблять Путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.
Ключові висновки ISW за 3 вересня:
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