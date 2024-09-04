Втрати росіян перевалили за 620 тисяч у живій силі – Генштаб
Середа, 4 вересня 2024, 08:11
За добу Сили оборони відмінусували 1 390 російських окупантів, 30 артилерійських систем та 27 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".
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Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 620 350 (+1 390) осіб,
- танків – 8 618 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 16 848 (+27) од,
- артилерійських систем – 17 694 (+30) од,
- РСЗВ – 1 177 (+0) од,
- засобів ППО – 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 616 (+43) од,
- крилатих ракет – 2 580 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 007 (+35) од,
- спеціальної техніки – 3 014 (+12) од.
Дані уточнюються.