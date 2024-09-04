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Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг: пошкоджено готель, багатоповерхівки, 5 постраждалих

Станіслав ПогоріловСереда, 4 вересня 2024, 08:23
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг: пошкоджено готель, багатоповерхівки, 5 постраждалих
Фото: Лисак у Telegram

Вранці 4 вересня російські війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об′єкт цивільної інфраструктури у центрі, п′ятеро людей постраждали.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Наразі слава Богу всі живі".

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Деталі: Сергій Лисак уточнив, що у місті пошкоджено готель, У декількох багатоповерхівках вибиті вікна.

 

Повідомляється, що у результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

 

Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

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Оновлено. Лисак згодом уточнив, що окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок. Понівечені аптека і магазини. Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи.

Кривий Рігракетний ударвійна
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