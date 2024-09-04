Вночі Україну атакували 42 повітряні цілі: сили ППО збили 7 крилатих ракет та 22 "Шахеди"

У ніч на 4 вересня російські загарбники завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed", в результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей: 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – РФ; 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря; 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – РФ; 3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму; 29 ударних БпЛА "Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – РФ)".

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Деталі: Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

22 ударні БпЛА "Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.

ВІДЕО ДНЯ

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.