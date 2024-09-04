Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році. Глава МЗС уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю CNN, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році".

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Деталі: За його словами, якщо є політична воля, то шлях для цього навіть не треба шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".

"Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США", – наголосив міністр.

Глава МЗС уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

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"Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", – зазначив глава МЗС.

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