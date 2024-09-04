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Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 4 вересня 2024, 10:50
Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році. Глава МЗС уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю CNN, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році".

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Деталі: За його словами, якщо є політична воля, то шлях для цього навіть не треба шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".

"Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США", – наголосив міністр.

Глава МЗС уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

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"Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", – зазначив глава МЗС.

Нагадаємо:

  • Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу суверенною та незалежною країною у межах кордону 1991 року й інші варіанти не обговорювалися.
  • "ЄвроПравда" ще минулого року розбирала пропозицію вступу України до НАТО "частинами" та пояснювала, в чому криється її небезпека.
  • Українська влада визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни.
  • Водночас нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи контролює Київ всю територію. 

Кулеба ДмитроНАТОУкраїна
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