Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році. Глава МЗС уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.
Джерело: Кулеба в інтерв'ю CNN, передає "Європейська правда"
Пряма мова Кулеби: "Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році".
Деталі: За його словами, якщо є політична воля, то шлях для цього навіть не треба шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".
"Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США", – наголосив міністр.
Глава МЗС уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.
"Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", – зазначив глава МЗС.
Нагадаємо:
- Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу суверенною та незалежною країною у межах кордону 1991 року й інші варіанти не обговорювалися.
- "ЄвроПравда" ще минулого року розбирала пропозицію вступу України до НАТО "частинами" та пояснювала, в чому криється її небезпека.
- Українська влада визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни.
- Водночас нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи контролює Київ всю територію.