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Міністр оборони Естонії назвав переваги, які дає операція ЗСУ на Курщині

Іванна Костіна, Ірина ПогорєловаСереда, 4 вересня 2024, 12:58
Міністр оборони Естонії назвав переваги, які дає операція ЗСУ на Курщині
Ханно Певкур, фото: Getty Images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією. За його словами, своєю операцією на Курщині Україна показала здатність воювати і те, що РФ не така могутня, як багато хто вважає.

Джерело: Ханно Певкур в інтерв'ю "Європейській правді"

Пряма мова: "Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що Росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає".

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На думку міністра, завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду.

Він також висловив впевненість, що одного дня дійде і до переговорів з Росією.

"Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині", – наголосив Певкур.

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"Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні (адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок), так і отримати кращі позиції для переговорів", – додав він.

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Курська область Збройні силивійнаРосія
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