Міністр оборони Естонії назвав переваги, які дає операція ЗСУ на Курщині
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією. За його словами, своєю операцією на Курщині Україна показала здатність воювати і те, що РФ не така могутня, як багато хто вважає.
Джерело: Ханно Певкур в інтерв'ю "Європейській правді"
Пряма мова: "Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що Росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає".
На думку міністра, завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду.
Він також висловив впевненість, що одного дня дійде і до переговорів з Росією.
"Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині", – наголосив Певкур.
"Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні (адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок), так і отримати кращі позиції для переговорів", – додав він.
Нагадаємо:
- Як повідомляла "Європейська правда", низка держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині. Читайте також статтю про зміни наративів у ЄС через події на Курщині.
- А втім, не всі у Європі підтримують це просування. Детальніше читайте у статті "Покарання за Курськ: як Італія перетворюється на проблему України".