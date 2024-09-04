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Десантники захопили в полон 9 російських окупантів

Валентина РоманенкоСереда, 4 вересня 2024, 15:27
Десантники захопили в полон 9 російських окупантів
марунові берети ДШВ. ілюстративне фото

Десантники 46 окремої аеромобільної бригади поділилися відео захоплення в полон окупантів.

Джерело: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ, "Армія Inform"

Деталі: Зазначається, що днями завдяки розвідці вдалося вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника.

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Будівлю було оточено й взято під вогневий контроль. Вказано, що після певних роздумів росіяни прийняли єдине вірне в такому випадку рішення – вийти з піднятими руками й здатися в український полон.

Дослівно 46 ОДШБр: "Так вони подовжили свої нікчемні життя, а 46 бригада зробила свій внесок у поповнення обмінного фонду. Завдяки чому ще більше українських воїнів зможуть у перспективі повернутися на Батьківщину".

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Деталі: Водночас виданню "Армія Inform" в бригаді уточнили, що десантникам вдалося виявити сховище, де перебувала група з 11 військових передового загону противника. Після цього вони взяли будівлю під вогневий контроль.

Українські військові почали методично "кошмарити" ворога, завдаючи по ньому прицільних ударів. Унаслідок цих дій двоє російських солдатів загинули, а дев’ять осіб вирішили здатися в полон.

Дослівно  "АІ": Захоплення полонених здійснювали лише два українські бійці, які впоралися із завданням професійно та ефективно.

Однак через щільний ворожий артилерійський обстріл, наші захисники разом із полоненими залишалися в укритті на своїх позиціях ще добу чи дві, доки не вдалося евакуювати всіх захоплених російських військових".

війна
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