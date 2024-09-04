Звільнення Кулеби з посади в МЗС "терміново відклали" – нардеп

Верховна Рада у середу 4 вересня "терміново" відклала звільнення із посади голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

Джерело: народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, якого цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами нардепа, під час низки кадрових змін, за які проголосували в уряді – питання звільнення міністра закордонних справ Кулеби "терміново відклали".

Реклама:

При цьому причина відтермінування наразі не уточнюється.

Передісторія: