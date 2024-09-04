Звільнення Кулеби з посади в МЗС "терміново відклали" – нардеп
Середа, 4 вересня 2024, 15:39
Верховна Рада у середу 4 вересня "терміново" відклала звільнення із посади голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.
Джерело: народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, якого цитує "Європейська правда"
Деталі: За словами нардепа, під час низки кадрових змін, за які проголосували в уряді – питання звільнення міністра закордонних справ Кулеби "терміново відклали".
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При цьому причина відтермінування наразі не уточнюється.
Передісторія:
- 4 вересня зранку Кулеба подав заяву про відставку. Тоді у партії влади "Слуга народу" заявили, що не бачать причин для відставки міністра закордонних справ.
- Джерела "Української правди" раніше повідомляли, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
- Напередодні голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія анонсував "велике перезавантаження уряду", в межах якого змінять "більше 50% штатної чисельності" Кабміну.