ЗМІ дізналися, скільки Німеччина передасть Україні IRIS-T середньої дальності

Німеччина запланувала передати Україні 12 протиповітрняних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM (середнього радіусу дії). Частина з них уже поставлена.

Джерело: проінформований співрозмовник агентства Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовник видання уточнив, що він має на увазі попередні зобов'язання Берліна.

Реклама:

Як він розповів, чотири одиниці IRIS-T вже поставлені, ще два комплекси очікуються до кінця року, а решта шість будуть поставлені пізніше.

Зазначається також, що Німеччина планує придбати ще шість систем IRIS-T SLM для своїх Військово-повітряних сил.

Раніше видання DW повідомляло з посиланням на представника німецького уряду, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні низку озброєнь, включаючи чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії та 10 танків Leopard.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму $50 млрд, який погашатимуть коштом відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.