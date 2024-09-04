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Німеччина замовила 17 систем IRIS-T для України – Шольц

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 4 вересня 2024, 16:54
Німеччина замовила 17 систем IRIS-T для України – Шольц
олаф шольц. фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Збройних сил України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: У своєму виступі на базі німецьких ВПС Шольц сказав, що закупівля для Бундесверу шести систем IRIS-T відіграватиме ключову роль у зміцненні європейської ініціативи протиповітряної оборони "Небесний щит", в якій бере участь 21 країна.

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Також він заявив про замовлення 17 систем IRIS-T для України. Агентство DPA уточнює, що йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS). Чотири системи SLM і три SLS уже перебувають в Україні.

Німецький канцлер заявив, що ці системи допомогли збити понад 250 російських ракет, дронів і безпілотників і врятувати багато життів. Чотири з них – по дві середньої та малої дальності – будуть відправлені до кінця цього року, а решта – з наступного, пообіцяв він.

"Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється", – підкреслив Шольц.

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Німецький урядовець у коментарі Bloomberg уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності. Раніше про постачання систем IRIS SLM-T повідомляло агентство Reuters.

Нагадаємо, минулого місяця офіційний Берлін підтвердив передання Києву системи ППО IRIS-T ближньої дії.

НімеччинаУкраїнаППОвійна
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