Напад на військових у Луцьку: поліція затримала чоловіка, який стріляв із рушниці

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв із рушниці по військових у Луцьку.

Джерело: поліція Волинської області

Деталі: Інцидент трапився вночі 27 серпня в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

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Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки невідомий утік.

Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрільця.

4 вересня за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали.

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Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством, зазначають у поліції.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Дослівно: "Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває слідство, зловмисникові загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі".

Що передувало: 27 серпня стало відомо, що невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК, у результаті чого був поранений старший солдат.

Повідомлялося, що нападнику вдалося втекти, та що його розшукують. Особовому складу ТЦК було дозволено відкривати вогонь на ураження у разі загрози життю військових.