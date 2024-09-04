У прифронтовому Покровську лишається 26 тисяч містян, з них тисяча – діти

У прифронтовому місті Покровськ на Донеччині, куди рвуться окупаційні війська, залишається ще близько 26 тисяч людей, зокрема 1076 дітей.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону в середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зараз у місті залишається 26 тис. людей і 1076 дітей. Хочу нагадати, що місяць тому було вдвічі більше, понад 40 тис. осіб. Тобто за місяць виїхало понад 20 тис. осіб".

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Деталі: Філашкін зазначив, що наразі в місті закрито понад 90% установ, які обслуговують населення. Однак він наголосив, що продовжують працювати сімейні лікарі, невеликі магазини й аптеки, а також банкомати.

Із Мирнограда Донецької області, за його словами, вже вивезли майже всіх дітей. У місті їх залишилося не більше ніж 50 осіб.

Філашкін також зазначив, що в Торецьку залишилося ще 1700 осіб. Він наголосив, що в місто дуже складно завозити гуманітарну допомогу, оскільки ворог обстрілює всі під'їзні шляхи.

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За словами голови ОВА, Сили оборони продовжують робити все можливе, щоб стримувати ворога.

Пряма мова: "У районі Покровська наші Сили оборони окупанта стримали... Диверсійно-розвідувальні групи заходять у місто Торецьк, однак наші Сили оборони їх знищують і вибивають за межі міста".

Що передувало: Покровський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті. Щодня там відбуваються десятки бойових зіткнень.