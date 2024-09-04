Генштаб: Ситуація на Курахівському напрямку – найгарячіша, тривають важкі бої

Від початку доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень, 32 з них – на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 вересня

Дослівно: "Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території".

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Деталі: За даними Генштабу, ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою. Від початку доби російські війська здійснили 32 атаки на позиції українських сил, намагаючись прорвати оборону поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Крім того, ворог активно використовує авіацію та артилерію для обстрілів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Зафіксовано п’ять авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих авіабомб по населених пунктах Суми, Токарі, Нова Слобода, Ямпіль та Юнаківка. Під артилерійські обстріли потрапили населені пункти: Сидорівка, Нововасилівка, Славгород, Попівка та інші.

На інших напрямках також тривають активні бойові дії. Зокрема, на Покровському напрямку ворог здійснив 31 штурм, на Купʼянському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень, на Лиманському напрямку – 11.

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За інформацією Генштабу, попри численні спроби ворога прорвати оборону українські сили продовжують тримати позиції, завдаючи противнику значних втрат.