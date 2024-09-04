Україна евакуювала з Лівану 25 українців

Україна евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії.

Джерело: речник МЗС Георгій Тихий, Головне управління розвідки

Дослівно ГУР: "4 вересня 2024 року ГУР МО та МЗС за дорученням Президента України здійснили чергову успішну місію – евакуювали 25 українців з Лівану, де погіршилась безпекова ситуація.

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Серед евакуйованих із близькосхідної держави – 11 дітей та 14 жінок. Вони вже прибули на територію Польщі, звідки прямують до України".

Деталі: Як відзначили дипломати, українське посольство у Лівані залишається на зв'язку з громадянами, які мають намір виїхати та шукають додаткові варіанти евакуації. Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, повинні звертатися до посольства (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).