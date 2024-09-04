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CNN: США можуть публічно звинуватити Росію в намаганні втрутитись в американські вибори

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 4 вересня 2024, 19:42
CNN: США можуть публічно звинуватити Росію в намаганні втрутитись в американські вибори
преезидент сша джо байден. фото: Getty Images

Адміністрація Джо Байдена 4 вересня може публічно звинуватити РФ у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори у США через підконтрольні Кремлю ЗМІ та онлайн-платформи.

Джерело: телеканал CNN з посиланням на шість поінформованих джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією CNN, у середу США оголосять про низку кроків, спрямованих на протидію втручанню Кремля. Серед іншого, Білий дім оголосить публічне засудження, а Міністерство юстиції – заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності суб’єктів втручання.

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Джерела телеканалу кажуть, що насамперед ітиметься про російський пропагандистський телеканал іномовлення RT, а також дезінформаційні операції Росії, які здійснюються як через американських, так і неамериканських суб’єктів.

Також, пише CNN, США можуть оголосити про причетність до втручання у вибори компанію "Агентство соціального дизайну", яка вже перебуває під санкціями через створення фейкових інформаційних сайтів у Європі.

Як ідеться в матеріалі, це стане найбільш суттєвою реакцією Вашингтона на ймовірні російські операції впливу на американських виборців.

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Вона настане після того, як у серпні США звинуватили Іран у спробі зламати виборчі кампанії Дональда Трампа і Камали Гарріс – на тлі заяв кандидата в президенти від Республіканської партії, що іранські хакери отримали доступ до внутрішнього листування.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

СШАРосіявибориБайден
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