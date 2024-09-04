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Швейцарія призначила представника з питань допомоги Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 4 вересня 2024, 20:03
Швейцарія призначила представника з питань допомоги Україні
Жак Гербер. фото: YVAIN GENEVAY / Tamedia

Федеральна рада Швейцарії вирішила призначити "делегата з питань України", який координуватиме фінансову та іншу допомогу, яку держава виділяє для Києва, а також процеси відбудови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SRF

Деталі: На посаду делегата з питань України швейцарський уряд призначив 51-річного Жака Гербера – міністра охорони здоров'я та економіки франкомовного кантону Юра, що на північному заході Швейцарії.

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Гербер обійме посаду з 1 січня 2025 року, завершивши дев'ятирічну роботу в кантональному уряді Юри.

Жак Гербер
Жак Гербер
Фото: Keystone-SDA

Федеральний міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що Гербер є саме тією людиною, яка підходить для виконання покладеного завдання з координації допомоги Україні.

Делегат з питань України буде відповідальним за керівництво всіма програмами допомоги швейцарського уряду, які нині здійснюють Державні секретаріати з закордонних справ та економічних питань.

ВІДЕО ДНЯ

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну швейцарська сторона надала близько 3,7 мільярда швейцарських франків (майже 4 мільярди євро) українському населенню, яке постраждало від війни – як в Україні, так і для біженців у Швейцарії.

У квітні 2024 року Швейцарія заявила, що планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років та виділить на це 5 мільярдів євро.

ШвейцаріяУкраїна
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