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США оголосили санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 4 вересня 2024, 21:16
США оголосили санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори
Фото - ТАСС

Міністерство фінансів США в середу, 4 вересня, оголосило санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT та хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Мінфін США, на початку року керівництво RT почало вербувати американських посадовців для своєї кампанії впливу на президентські вибори в країні – на додачу до поширення фейків і дезінформації.

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"RT використовував підставну кампанію, щоб приховати власну участь або участь російського уряду у створенні контенту, покликаного впливати на американську аудиторію", – підкреслюється в повідомленні.

Під санкції США потрапили головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники Єлизавета Бродська та Антон Анісімов, заступник директора англомовного мовлення Андрей Кіяшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашников та його підлегла Олена Афанасьєва.

Як вказує Мінфін США, Анісімов діє за дорученням російської Федеральної служби безпеки, а Афанасьєва була підставною особою, яка намагалась вийти на американських посадовців і завербувати їх.

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Також санкції стосуються членів прокремлівської хакерської група RaHDit, яка складається з чинних і колишніх співробітників російської розвідки: Алексєя Гаращенка, Анастасії Єрмошкіної та Александра Нєженцева.

Крім того, нові санкції США поширюються на російську автономну некомерційну організацію (АНО) "Диалог", пов’язану з російською операцією впливу "Двійник" (Doppleganger – детальніше про неї "ЄвроПравда" писала тут), її дочірньої організації АНО "Диалог Регионы", а також керівників обох цих компаній Владіміра Табака.

ЗМІ раніше анонсували, що адміністрація Джо Байдена може публічно звинуватити Росію у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори у США через підконтрольні Кремлю медіа та онлайн-платформи.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

СШАсанкції
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