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Росіяни зі "Смерчів" обстріляли Костянтинівку: є жертва та поранені

Тетяна ОлійникСереда, 4 вересня 2024, 21:32
Росіяни зі Смерчів обстріляли Костянтинівку: є жертва та поранені
Фото - Getty Images

Російська армія увечері 4 вересня обстріляла Костянтинівку на Донеччині, одна людина загинула, четверо поранених.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова: "Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки.

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Місто потрапило під вогонь "Смерчів" сьогодні ввечері. Росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років".

Деталі: У прокуратурі уточнили, що у зруйнованому домоволодінні дістав травми, несумісні з життям, місцевий мешканець. Щонайменше троє чоловіків віком 38, 61 та 65 років, а також 63-річна жінка отримали поранення різного ступеня тяжкості та наразі їм надається кваліфікована медична допомога. 

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Донецька областьвійнаобстріл
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