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На Сумщині через російські обстріли поранені 7 людей

Тетяна ОлійникСереда, 4 вересня 2024, 22:46
На Сумщині через російські обстріли поранені 7 людей
Фото ілюстративне

Російські війська 4 вересня 52 рази обстріляли Сумщину, 7 людей отримали поранення.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: У Ямпільській громаді росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ, поранення внаслідок обстрілу отримали 6 цивільних людей.

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У Свеській громаді росіяни здійснили обстріл з РСЗВ, поранення отримала місцева жителька.

Загалом на території області зафіксували 149 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Великописарівська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Березівська, Ямпільська, Путивльська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

Сумська областьвійнаобстріл
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