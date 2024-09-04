Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронті найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

Тетяна ОлійникСереда, 4 вересня 2024, 23:20
Генштаб: На фронті найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті за минулу добу відбулось 164 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 4 вересня

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, 57 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 71 КАБ), використав для ураження 334 дрони-камікадзе. Здійснив більше 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 15 разів намагався просунутися вперед.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку ворог два рази впродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в чотири бойових зіткнення.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

Ворог 49 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку.

На Курахівському напрямку ворог 46 разів атакував наші позиції.

На Времівському напрямку наші війська відбивали три атаки противника, поблизу Костянтинівки та Водяного – дві атаки зупинено, ще одна триває.

Два рази окупанти безуспішно штурмували українські позиції на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку було 5 невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів.

бойові діїГенштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоОсобливий обмін: Україна повернула з полону РФ ще 49 захисників і цивільних

Країни ЄС стурбували плани МВФ відновити взаємодію з РФ: економічна допомога Путіну

"Вступ до аспірантури за $2000": у Києві затримали проректора університету

МАГАТЕ відправить своїх фахівців на важливі для безпеки українських АЕС підстанції

Ворог атакував енергооб'єкти у шести областях – Міненерго

Підозру в несплаті 71 млн податків отримав нардеп 6 скликань, ексочільник КМДА

Усі новини...
бойові дії
Генштаб повідомив про успішні дії на деяких ділянках у Курській області
The Economist: Росія наближається до Покровська, місто готується до "нового етапу"
Третя штурмова просунулася вглиб фронту на майже 2 км² на Харківщині
Останні новини
14:30
Боррель від імені ЄС засудив передачу Іраном балістичних ракет РФ й анонсував нові санкції
14:28
відеоССО показали кадри засідки на російських бійців у Курській області
14:28
У ЄС відреагували на погрози Путіна про пряму участь Європи у війні
14:16
В Україні зменшилась кількість нових справ про шахрайство
14:14
У суботу сильні дощі пройдуть у Карпатах і на Закарпатті: синоптики оголосили IІ рівень небезпеки
14:08
Самопроголошений "Син Божий" з Філіппін заперечує свої злочини: він прибув до суду в бронежилеті
14:08
Politico: Кулебу звільнили, бо дратував Єрмака
13:59
Фінляндія надасть Україні 25-й пакет військової допомоги вартістю 118 млн євро
13:58
фотоОсобливий обмін: Україна повернула з полону РФ ще 49 захисників і цивільних
13:57
ДБР: Голова ВЛК Кропивницького оформлював "непридатність" за 2-10 тисяч доларів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: