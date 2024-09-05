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Російські війська запустили ударні БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 5 вересня 2024, 05:07
Російські війська запустили ударні БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 4 вересня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:20 військові повідомили, що відбулись пуски ударних БпЛА з півночі. Рухаються через Сумщину.

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О 21:24 попередили про кілька ударних БпЛА в передмісті Сум.

О 21:45 стало відомо про безпілотники із Сумщини в напрямку Полтавської області.

О 22:17 відбулись пуски ударних БпЛА з півдня, рухаються через Запорізьку область в напрямку Дніпропетровської.

ВІДЕО ДНЯ

О 22:36 повідомили про кілька груп дронів з Донеччини/Дніпропетровщини на Харківщину.

О 22:54 мешканців Лубен та Миргорода закликали прямувати в укриття.

О 23:05 Повітряні сили повідомили про зліт двох бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья". Курс - південний.

О 23:29 в низці областей оголосили повітряну тривогу, з'явилась загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 23:36 стало відомо про нові групи ударних БпЛА із Херсонщини в напрямку Миколаївської області.

О 23:54 повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00.19 військові повідомили про кілька "Шахедів" в передмісті Харкова.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 00.57 військові оновили напрямки руху БПЛА: 

  • через Сумщину курсом на Чернігівщину, Полтавщину, Харківщину;
  • з Чернігівщини в напрямку Бориспільського району Київщини;
  • з Полтавщини південно-західним курсом на Кременчуцький район;
  • через Дніпропетровщину на Миколаївщину та Харківщину;
  • на Запоріжжі, курсом на  Дніпропетровщину;
  • з Харківщини на Дніпропетровщину, Полтавщину.

О 1.05 стало відомо про кілька груп "Шахедів" з Кіровоградської області курсом на Черкащину.

Дослівно: 1.13 "Через Київщину "Шахеди" рухаються в напрямку Житомирської області!"

1.40 "Тримають курс на захід! Продовжують рух в напрямку Рівненської області!"

1.59 "Шахеди" із Кіровоградської області на Вінниччину!"

2.07 "Атака ворожих ударних дронів триває! У повітряному просторі України - кілька десятків "Шахедів". Більшість - рухаються через північні області західним курсом!".

2.38 "Житомир - в укриття! Кілька груп ударних дронів в напрямку міста!"

3.35 "Нові "Шахеди" летять через Сумщину".

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

3.45 "У повітряному просторі України залишається кілька десятків "Шахедів"

Групи ворожих ударних БпЛА на перебувають Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Кіровоградщині".

6.06 "Шахеди" на  Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині! Підвищена небезпека для Миргорода, Білої Церкви, Чернігова, Сум!"

безпілотники
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