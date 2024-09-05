На Київщині вдруге за ніч працювала ППО
Четвер, 5 вересня 2024, 03:15
У ніч на 5 вересня у Київській області протиповітряна оборона двічі працювала по ворожих безпілотниках: близько опівночі та близько 3.00.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.
Реклама:
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників".
Деталі: Обласна влада також закликала не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Доповнено: О 3.14 КОВА повідомила, що в області знову працює ППО.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- Пізно ввечері 4 вересня російські війська запустили ударні БпЛА. Також є інформація про зліт Ту-22.