На Київщині вдруге за ніч працювала ППО

У ніч на 5 вересня у Київській області протиповітряна оборона двічі працювала по ворожих безпілотниках: близько опівночі та близько 3.00.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.

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Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників".

Деталі: Обласна влада також закликала не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Доповнено: О 3.14 КОВА повідомила, що в області знову працює ППО.

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