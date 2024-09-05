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На Київщині вдруге за ніч працювала ППО

Олена ІвашківЧетвер, 5 вересня 2024, 03:15
На Київщині вдруге за ніч працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 5 вересня у Київській області протиповітряна оборона двічі працювала по ворожих безпілотниках: близько опівночі та близько 3.00.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.

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Деталі: Обласна влада також закликала не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Доповнено: О 3.14 КОВА повідомила, що в області знову працює ППО.

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Нагадаємо: 

ППОКиївська область
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