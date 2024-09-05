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Енергетика зимою: за оптимістичним сценарієм можливі відключення світла до 12 годин на добу – ЦПД

Олена ІвашківЧетвер, 5 вересня 2024, 00:41
Енергетика зимою: за оптимістичним сценарієм можливі відключення світла до 12 годин на добу – ЦПД
фото: Pixabay

За оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення світла триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним, до 20 годин.

Джерело: Центр протидії дезінформації у Facebook

Деталі: Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує кілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період залежно від розвитку подій. 

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За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу.

Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації. 

За найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення.

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За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

У УПД зазначили, що великі надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту у США українська делегація досягла домовленості з американськими урядовцями та представниками бізнесу щодо стратегії швидкого відновлення та модернізації української енергетичної системи. Зокрема, на зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн.

Дослівно: "Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії".

енергетика
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