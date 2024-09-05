Гарріс погодилася на правила дебатів від Трампа

Штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс прийняв правила дебатів республіканця Дональда Трампа, серед них вимкнення мікрофону, коли говорить опонент.

Джерело: Reuters з посиланням на інформаторів, обізнаних з цим питанням

Деталі: Це будуть перші дебати між Трампом і Гарріс, яка стала кандидатом від Демократичної партії замість президента Джо Байдена.

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Джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я, повідомило, що штаб Гарріс все ще сподівається на момент, коли телеканал ABC News, який прийматиме дебати 10 вересня, буде змушений вимкнути мікрофони і дати можливість кандидатам відповісти.

Підйом Гарріс на перше місце в демократичному списку активізував кампанію демократів, яка мала сумніви щодо шансів Байдена.

Опитування показували, що Трамп випереджав Байдена, в тому числі в ключових штатах, але з тих пір Гарріс випередила республіканського кандидата в президенти в деяких загальнонаціональних опитуваннях громадської думки.

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На вихідних Гарріс закликала Трампа до дебатів з нею, причому щоб їхні мікрофони були увімкнені протягом усього заходу.

Так звані "гарячі мікрофони" можуть допомогти або зашкодити політичним кандидатам, вловлюючи коментарі, які іноді не призначені для публіки. Вимкнені мікрофони також заважають учасникам дебатів перебивати опонента.

Кандидат у віце-президенти від Демократичної партії Тім Волз і кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс також погодилися на дебати 1 жовтня на телеканалі CBS News.

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