В Білорусі цієї ночі збивали російські "Шахеди": піднімали винищувачі

В ніч на 5 вересня близько 1.00 два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі, у Гомельському районі чути вибухи.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: О 1.30 з аеродрому Барановичі у Білорусі підняли в небо черговий винищувач. У Гомельському районі збивають "Шахеди" - чути вибухи.

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Близько 1.00 два ударні дрони «Шахед» залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області pic.twitter.com/A0d3QJ0Yve — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

Дослівно: "Двічі звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі".

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Ще деталі: О 2:20 з аеродрому Барановичі піднято другий винищувач ВПС РБ - летить на південний схід.

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