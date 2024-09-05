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ISW нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє удари по цивільних

Олена ІвашківЧетвер, 5 вересня 2024, 04:48
ISW нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє удари по цивільних
Наслідки ракетної атаки у Львові, фото: Андрій Садовий

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) нагадали російським окупантам, що міжнародне гуманітарне право забороняє удари по цивільних об'єктах, а також забороняє удари без розбору як по військових, так і по цивільних об'єктах.

Джерело: ISW

Деталі: Військові аналітики також повідомили, що російські джерела намагалися виправдати атаку, як удари по військових об’єктах.

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Але згідно з міжнародним правом навіть удари по військових об’єктах не виправдовують невибіркової супутньої шкоди цивільним особам або цивільним об’єктам.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі у Львові та Кривому Розі під час чергового комбінованого ракетно-безпілотного удару в ніч з 3 на 4 вересня. 

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що російські війська запустили дві аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал" з літаків МіГ-31К над Тульською областю; дві крилаті ракети Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 над Чорним морем; шість крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з повітряного простору Волгоградської області; три крилаті ракети "Іскандер-К" з території окупованого Криму; а також 29 безпілотників "Шахед-136/131" з пускових комплексів в Курській області. 

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Українські сили збили чотири ракети Х-101, три ракети "Іскандер-К" і 22 безпілотники "Шахед"; шість інших "Шахедів" не досягли своїх цілей, ймовірно, через придушення українськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а один "Шахед" залетів у повітряний простір Білорусі. 

Російські ракети влучили в цивільні об'єкти як у Кривому Розі, так і у Львові, поранивши і вбивши мирних жителів. 

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що в результаті російського удару по Кривому Розі було пошкоджено готель у центрі міста, житлові будинки, чотири навчальні заклади та інші цивільні об'єкти, а також поранено шість осіб. 

Російські ракети також завдали удару по Львову, в результаті чого загинуло семеро цивільних осіб, у тому числі двоє дітей, і було пошкоджено до 188 будівель, у тому числі житлові будинки, об'єкти історичної спадщини, а також школи.

Ключові висновки ISW за 4 серпня:

  • Росія, схоже, покладається на кілька країн, зокрема Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку (КНР), у своїх зусиллях уникнути західних санкцій.
  • Російські війська завдали ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Львові та Кривому Розі (Дніпропетровська область) під час чергового середнього комбінованого ракетно-безпілотного удару в ніч з 3 на 4 вересня.
  • Українська влада розслідує ще одне повідомлення про ймовірні військові злочини Росії проти українських солдатів.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив 4 вересня, що Німеччина надасть Україні 17 додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T до 2026 року.
  • Українські урядовці оголосили про низку відставок і призначень серед високопосадовців 3 і 4 вересня.
  • За повідомленнями, 4 вересня українські війська досягли незначних успіхів у Курській області на тлі триваючих боїв на всьому українському виступі.
  • Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська і на південний захід від Донецька, а українські війська нещодавно відновили позиції на захід від Донецька.
  • Міністерство оборони (МО) Росії продовжує зображати себе як таке, що належним чином виконує свої зобов'язання перед російськими ветеранами війни в Україні.

ракетний ударвійна
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