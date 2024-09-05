ISW нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє удари по цивільних

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) нагадали російським окупантам, що міжнародне гуманітарне право забороняє удари по цивільних об'єктах, а також забороняє удари без розбору як по військових, так і по цивільних об'єктах.

Джерело: ISW

Деталі: Військові аналітики також повідомили, що російські джерела намагалися виправдати атаку, як удари по військових об’єктах.

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Але згідно з міжнародним правом навіть удари по військових об’єктах не виправдовують невибіркової супутньої шкоди цивільним особам або цивільним об’єктам.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі у Львові та Кривому Розі під час чергового комбінованого ракетно-безпілотного удару в ніч з 3 на 4 вересня.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що російські війська запустили дві аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал" з літаків МіГ-31К над Тульською областю; дві крилаті ракети Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 над Чорним морем; шість крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з повітряного простору Волгоградської області; три крилаті ракети "Іскандер-К" з території окупованого Криму; а також 29 безпілотників "Шахед-136/131" з пускових комплексів в Курській області.

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Українські сили збили чотири ракети Х-101, три ракети "Іскандер-К" і 22 безпілотники "Шахед"; шість інших "Шахедів" не досягли своїх цілей, ймовірно, через придушення українськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а один "Шахед" залетів у повітряний простір Білорусі.

Російські ракети влучили в цивільні об'єкти як у Кривому Розі, так і у Львові, поранивши і вбивши мирних жителів.

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що в результаті російського удару по Кривому Розі було пошкоджено готель у центрі міста, житлові будинки, чотири навчальні заклади та інші цивільні об'єкти, а також поранено шість осіб.

Російські ракети також завдали удару по Львову, в результаті чого загинуло семеро цивільних осіб, у тому числі двоє дітей, і було пошкоджено до 188 будівель, у тому числі житлові будинки, об'єкти історичної спадщини, а також школи.

Ключові висновки ISW за 4 серпня: