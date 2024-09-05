У США через стрілянину в школі загинуло двоє учнів та двоє вчителів

Двоє учнів і двоє вчителів загинули і дев'ятеро госпіталізовані в результаті масової стрілянини в середній школі Апалачі в місті Віндер, штат Джорджія, США.

Джерело: CNN з посиланням на директора Бюро розслідувань штату Джорджія Кріса Хоузі

Деталі: Слідчі відпрацьовують "будь-які зачіпки щодо потенційних спільників стрілка, який брав участь у цьому інциденті".

Реклама:

Підозрюваний, 14-річний учень школи Апалачі, та його батько минулого року були допитані правоохоронцями щодо "анонімних повідомлень в Інтернеті про погрози вчинити стрілянину в школі", йдеться у спільній заяві ФБР Атланти та офісу шерифа округу Джексон. "Об'єкт заперечував, що погрожував в Інтернеті", - зазначили відомства.

За даними CNN, ця стрілянина стала щонайменше 45-ю стріляниною в школах у 2024 році.