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Росіяни гатили по Нікопольщині – пошкодили птахокомплекс та адмінбудівлю

Ірина БалачукЧетвер, 5 вересня 2024, 07:44
Росіяни гатили по Нікопольщині – пошкодили птахокомплекс та адмінбудівлю
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські загарбники увечері 4 вересня та вночі 5 вересня обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області – пошкодили птахокомплекс та адміністративну будівлю. 

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Звечора і вночі агресор бив по Нікопольському району. Використовував РСЗВ "Град", важку артилерію, дрони-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджений птахокомплекс й адмінбудівля".

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Деталі: За словами чиновника, вранці обстріли продовжилися – наслідки російських ударів ще уточнюють, але минулося без загиблих та постраждалих.

НікопольДніпропетровська областьвійна
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