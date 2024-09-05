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За добу на фронті було 138 боєзіткнень, з них близько сотні на Покровському і Курахівському напрямках

Ірина БалачукЧетвер, 5 вересня 2024, 08:33
За добу на фронті було 138 боєзіткнень, з них близько сотні на Покровському і Курахівському напрямках
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Минулої доби росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари 14 ракетами, 72 авіаційних удари, задіявши, зокрема, 100 КАБів, та здійснили більше 4100 обстрілів, зокрема, 107 – з реактивних систем залпового вогню. За добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 вересня у Facebook

Деталі: На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 2 бойових зіткнення в районах Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів БпЛА.

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На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 4 штурмові дії. Загарбники намагалися просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

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На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 6 спроб противника прорвати оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру та Калинівки.

4 вересня загарбники продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом 15 разів атакували українські позиції в районах Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка, завдавали авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми і атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де росіяни 46 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 4 штурми українських позицій біля Костянтинівки та Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення в районах Роботиного і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з займаних рубежів. "П’ять атак росіян успіху не мали", – повідомили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Також повідомляється, що сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу завдали 6 ударів по скупченнях живої сили росіян, 2 засобам ППО та ще 2 важливим об’єктам окупантів.

ГенштабДонецька областьвійна
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