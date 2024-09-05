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У США пояснили, чому Україна не зможе уразити більшість російських аеродромів з ATACMS

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 вересня 2024, 09:22
У США пояснили, чому Україна не зможе уразити більшість російських аеродромів з ATACMS
Фото: Getty Images

Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі заявив під час брифінгу, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, з якої Росія завдає ударів по українській території, є помилковим. За його словами, 90% російських авіабаз знаходиться за межами 300 км від українського кордону.

Пряма мова Кірбі: "В нашій політиці щодо ударів вглиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії.

Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм (українцям – ред.) АTACMS і скажемо – "гаразд!" І вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, – є неправдою. Це помилковий аргумент".

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Деталі: Водночас радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США зазначив, що США продовжують працювати над посиленням української ППО:

"Те, що робить Путін, – він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається, особливо напередодні зими, вивести з ладу енергетичні мережі. Це огидно. На жаль, це його метод. Це не щось нове, чого він не робив раніше.

Нічого не змінилося в нашій позиції, що Україна повинна мати можливість використовувати наявні інструменти, аби захистити себе. І саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою в цих безпекових пакетах, які ми надаємо, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на їхню енергетичну інфраструктуру".

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ДовідковоATACMS - це балістичний ракетний комплекс виробництва американської оборонної компанії Lockheed Martin. Ракети, завдовжки чотири метри, діаметром 610 міліметрів і вагою понад півтори тони, можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Найбільш далекобійні варіанти ракет ATACMS здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Україна могла отримати модифікації цих ракет, які можуть вражати цілі в діапазоні від 25 до 165 кілометрів.

Нагадаємо: У Пентагоні напередодні також заявили, що США не змінювали своєї політики обмежень використання наданої ними зброї для ударів в глибині російської території.

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зброяСШАУкраїнавійна
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