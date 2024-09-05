Можливість перемоги Гарріс над Трампом загальмувала кредит для України на $50 млрд – Politico

Видання Politico з посиланням на низку неназваних посадовців, написало, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: До того, як президент Джо Байден вийшов з перегонів за Білий дім, перспектива президентства Дональда Трампа підштовхнула дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності, щоб завершити процес надання кредиту до кінця року.

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Але перспектива перемоги Гарріс зняла частину нагальності з цього питання. Хоча посадовці побоювалися, що Трамп розірве кредитну угоду і скоротить допомогу розтерзаній війною країні, вони вважають, що кандидат від Демократичної партії навряд чи зробить щось подібне, і що вона насправді має шанси на перемогу в президентських перегонах.

Як наслідок, розкол між ЄС і США щодо тонкощів надання кредиту, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів, стає все більш очевидним, повідомили два посадовці ЄС, які знають про перебіг переговорів.

"Вся ідея полягала в тому, щоб захистити [допомогу Україні] від Трампа, але зараз ситуація з Гарріс інша", – сказав один з посадовців, який, як і інші, побажав залишитися анонімним.

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Кредит для України був узгоджений на рівні групи урядів G7 в червні, але ЄС і США продовжують розходитися в думках щодо деталей.

Оскільки переважна більшість активів, заморожених після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, знаходиться в Європі, Вашингтон вимагає від ЄС гарантувати, що вони залишатимуться замороженими доти, доки Москва не виплатить Україні повоєнні репарації. Таким чином, США не опиняться на гачку виплати кредиту, якщо активи будуть розморожені.

Але цю вимогу ЄС важко виконати, оскільки вона вимагає одностайності, а кілька європейських країн виступають проти.

Переговори між офіційними особами ЄС та США, що відбулися в понеділок, завершилися без досягнення домовленостей, оскільки американська делегація наполягала на безстроковому заморожуванні російських активів.

За словами трьох дипломатів ЄС, запланована на середу дискусія між 27 послами ЄС щодо внесення змін до санкційних правил була скасована в останню хвилину через неготовність Єврокомісії, повідомили три дипломати ЄС.

Правила, що регулюють чинні санкції ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців, дозволяють одній країні розморожувати активи, що, на думку Вашингтона, ставить під загрозу надання кредиту. Це має значення, оскільки США зобов'язані залучати Конгрес до будь-якої операції, яка ставить під загрозу гроші платників податків, що може затягнути процес за межі кінцевого терміну, встановленого на кінець року.

Нагадаємо: У червні лідери G7 взяли на себе зобов'язання завершити роботу над угодою до кінця жовтня, щоб зафіксувати допомогу Україні до виборів у США.