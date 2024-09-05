Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Поліція проводить обшуки у в.о. мера Чернігова, він заявляє про політичний тиск

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 вересня 2024, 12:41
Поліція проводить обшуки у в.о. мера Чернігова, він заявляє про політичний тиск
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Поліція Чернігівської області повідомила, що проводить слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки, в.о. мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що силовики паралізували роботу міськради та вбачає в обшуках політичний тиск.

Джерело: Поліція Чернігівської області, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, в.о. мера Чернігова Олександр Ломако у Telegram

Дослівно поліція: "Санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах.

 

"Посадові особи без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС.  За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)", - говориться у повідомленні.

 

Ломако у своєму дописі у Telegram заявив, що силовики "увірвалися" до міськради з автоматами, з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. "На цій підставі, озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради", - зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ
 

Ломако поскаржився, що було паралізувано роботу всіх структурних підрозділів. "Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет та решту приміщень міської ради", - написав в.о. очільника міста.

Пряма мова Ломака: "Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду з метою паралізувати її роботу. Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії".

У поліції області пообіцяли, що після проведення процесуальних дій та аналізу отриманої інформації прийматимуться процесуальні рішення.

Чернігівобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Керівник Бучанського ТЦК вніс заставу в 1 млн, але отримав нову підозру – в незаконному збагаченні

Бойові катери і ЗРК: Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро

У Польщі викрили диверсантів з РФ і Білорусі, які планували "кібервійну"

Найближчий час пройде без відключень світла, але є умова – нардеп

мапаСиноптики прогнозують дощі та осінню прохолоду

Мінкультури та Мінрозвику отримали нові назви

Усі новини...
Чернігів
У Чернігові ППО працювала по ворожих дронах, падіння уламків спричинило загорання – МВА
У Чернігові відкрили рекрутинговий центр до української армії 
Зробили підкоп, але перестаралися з вибухом: затримали грабіжників банку в Чернігові
Останні новини
18:23
Російські війська атакували цивільну автівку в Антонівці: двоє постраждалих
18:12
Більше половини українців погоджуються, що телемарафон більше не актуальний – опитування
18:05
ЄС треба 800 мільярдів євро інвестицій на рік, щоб зберегти конкурентоспроможність
17:26
Керівник Бучанського ТЦК вніс заставу в 1 млн, але отримав нову підозру – в незаконному збагаченні
17:23
На Тернопільщині чоловіка засудили до 10 років в'язниці за зґвалтування неповнолітньої
17:20
Туреччину накрила хвиля банкрутств: закрилися тисячі компаній
17:13
Близько 70% видів тварин Австралії досі не відомі для науки: за рік вчені відкрили 750 нових
17:10
Молодим підприємцям доступні гранти до 150 тисяч: Уряд розширив "Власну справу"
17:06
Безпілотник РФ, який впав на території Латвії, був оснащений вибухівкою
17:03
футболПолтавська "Ворскла" дізналася суперниць у вирішальному матчі за вихід у групу жіночої Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: